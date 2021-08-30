الولايات المتحدة تزود كوسوفو بعربات مصفحة

تلقت كوسوفو اليوم الاثنين 55 عربة مصفحة سلمتها الولايات المتحدة لقوة أمن كوسوفو.

وجاءت مراسم التسليم بحضور رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ووزير الدفاع أرميند محاج.

وتدعم الولايات المتحدة قوة أمن كوسوفو البالغ قوامها 3400 جندي والتي تحولت إلى جيش نظامي منذ أكثر من عامين على الرغم من أن اسمها لم يتغير إلى القوات المسلحة كما هو مخطط.

المصدر: AP