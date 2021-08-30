الفريق الروسي يتقدم في مسابقة "الرامي التكتيكي"

يتصدر الفريق الروسي مسابقة "الرامي التكتيكي" ضمن الألعاب العسكرية الدولية، حيث يحتل فريق كازاخستان المركز الثاني وفريق الصين الثالث حسب نتائج المرحلتين للمسابقة.

ومن بين مهام المسابقة إصابة جميع الأهداف بالبندقية وتدمير جميع الأهداف المرئية والقضاء على العدو بقنبلة يدوية وإجلاء جريح من ساحة المعركة.

وتجري مسابقة "الرامي التكتيكي" الدولية خلال فترة من 22 أغسطس إلى 2 سبتمبر ويشارك فيها أكثر من 130 عسكريًا من 17 دولة.

المصدر: وكالات