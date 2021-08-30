فيديو من كابل: مسلح من "طالبان" ينهي التصوير بأخمص بندقيته
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تلقت وكالة "نوفوستي" الروسية فيديو جديدا من كابل صوره أحد المواطنين الروس من أصول أفغانية قبل مغادرتهم أفغانستان.
ويظهر الفيديو المصور في 24 أغسطس وسط العاصمة الأفغانية أحد عناصر "طالبان" وهو يطلق طلقات نارية في الهواء لتفريق حشود من الناس. وفي نهاية الشريط يقترب المسلح من المصور الجالس في حافلة مهددا إياه بعقب بندقيته لوقف التصوير.
المصدر: "نوفوستي"
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