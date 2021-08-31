لبنان.."شد النبريش" نوع جديد من النزال في محطات المحروقات للحصول على"بنزين"!

أظهر مقطع فيديو متداول في لبنان، هرجا ومرجا للحصول على الوقود أمام محطة محروقات، إذا جهدت الحشود في "شد النربيش" للحصول البنزين " السائل الأغلى" في لبنان اليوم

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رغم مأساويته بدا المشهد عبثيا ورسم في المخيلة لعبة "شد الحبل" الشهيرة ما استدعى تعليقات ساخرة وناقدة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT