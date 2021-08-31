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لبنان.."شد النبريش" نوع جديد من النزال في محطات المحروقات للحصول على"بنزين"!

فيديوهات

لبنان..
Reuters MOHAMED AZAKIR
أزمة المحروقات في لبنان
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أظهر مقطع فيديو متداول في لبنان، هرجا ومرجا للحصول على الوقود أمام محطة محروقات، إذا جهدت الحشود في "شد النربيش" للحصول البنزين " السائل الأغلى" في لبنان اليوم

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رغم مأساويته بدا المشهد عبثيا ورسم في المخيلة لعبة "شد الحبل" الشهيرة ما استدعى تعليقات ساخرة وناقدة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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