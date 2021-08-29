الثالثة لم تكن ثابتة.. شركة "أسترا" تفشل في إطلاق صاروخها إلى الفضاء

نفذت شركة "أسترا" الأمريكية إطلاقا جديدا لصاروخها 3.3 الأحد 29 اغسطس من قاعدة كادياك في ولاية آلاسكا الأمريكية، وانتهى الإطلاق بالفشل بعد توقف المحرك في أولى لحظات الإطلاق.

وأظهر فيديو أن الصاروخ بدأ يتحرك جنبا فورا انفصاله عن منصة الإطلاق وبعد ذلك طار لنحو دقيقتين ليبلغ ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا قبل أن ينتهي تحليق الصاروخ وهبط بعد ذلك على الأرض، حسب بيان الشركة.

يذكر أن هذا الإطلاق كان محاولة ثالثة للشركة في إطلاق صاروخها إلى الفضاء ولم تنجح في ذلك حتى الآن.

المصدر: astra.com + تويتر