إصابة 25 شخصا إثر جنوح عبارة قبالة إيبيزا الإسبانية

جنحت عبارة قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية ليل السبت. وقالت خدمات الطوارئ إن الحادث أسفر عن إصابة 25 شخصا بينهم اثنان بحالة خطرة أحدهما طفل.

وتعمل العبارة "سان جوان" التي تشغلها شركة الملاحة الألمانية "إف.آر.إس" بين جزيرتي إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية.

وقالت الشركة: "إن العبارة كانت تغادر إيبيزا في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز".

وأضافت أن العبارة كانت تقل 35 راكبا وطاقما عدد أفراده 12 وقت الحادث.

وذكر خفر السواحل الإسباني أنه بدأ عملية إنقاذ ونقل 9 مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية، فيما تم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.

المصدر: وكالات