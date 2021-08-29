بالفيديو.. سكان محليون يحاولون إخماد الحريق بعد الانفجار الجديد في كابل
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يقال إنه يظهر محاولات أهالي كابل إخماد حريق نجم عن الانفجار في العاصمة الأفغانية الأحد 29 اغسطس.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يقال إنه يظهر محاولات أهالي كابل إخماد حريق نجم عن الانفجار في العاصمة الأفغانية الأحد 29 اغسطس.
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