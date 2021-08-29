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بالفيديو.. سكان محليون يحاولون إخماد الحريق بعد الانفجار الجديد في كابل

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يقال إنه يظهر محاولات أهالي كابل إخماد حريق نجم عن الانفجار في العاصمة الأفغانية الأحد 29 اغسطس.

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