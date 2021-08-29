الرامي الأكثر دقة.. ضابط روسي يدمر صاروخا صينيا عالي السرعة بضربة مباشرة من صاروخ محمول على الكتف

فاز الملازم الروسي سيرغي مايونوف، بلقب الرامي الأكثر دقة في تمرين "المهارة" ضمن مسابقة "السماء النقية" التي أقيمت في الصين في إطار ألعاب الجيش الدولية 2021.

وخلال التنافس في مجال الرماية الحية، كان الضابط الروسي، الوحيد بين كل المشاركين، الذي تمكن بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من طراز "إيغلا – إس" من إصابة صاروخ صيني من طراز TY-300D، الذي استخدم كهدف عالي السرعة، بإصابة مباشرة، وذلك على ارتفاع 1500 متر.

وتنافست مع الفريق الروسي، فرق من بيلاروس ومصر وأوزبكستان وفنزويلا والصين.

المصدر: ياندكس