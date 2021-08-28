المظليون الروس يتقدمون على نظرائهم الجزائريين والقطريين في بياتلون المدرعات
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فاز فريق المظليين الروس في المرحلة الثالثة من مسابقة "فصيلة الإنزال" بالعربات المدرعة التي تخللتها رمايات بالذخيرة الحية بمقاطعة ريازان الروسية، ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021.
يذكر أن مسابقة "فصيلة الإنزال" تشارك فيها فرق مؤللة من 18 دولة بما فيها قطر والجزائر، وستستمر حتى الـ2 من الشهر القادم.
المصدر: وزارة الدفاع
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