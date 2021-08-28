شمشوم بطرسبورغ يجر سفينة حربية لمسافة مترين

سجل دينيس فوفك الملقب بشمشوم بطرسبورغ الروسية رقما قياسيا عالميا جديدا اليوم برياضية جر وسائل النقل، حيث سحب فرقاطة لمسافة مترين.

يذكر أن المحاولات من هذا النوع عادة ما يتخذها أقوياء يفوق وزنهم 150 كغ، أما فوفك فيبلغ وزنه 90 كغ فقط.

المصدر: وسائل إعلام