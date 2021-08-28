في محطة وقود لبنانية.. فرحة تعبئة سيارة بالبنزين تطغى على بهجة عروسين بزفافهما
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أظهر مقطع فيديو قصير تواجد عروسين يوم زفافهما في محطة وقود للسيارات في بلدة القلمون اللبنانية وقيام العريس بتعبئة البنزين لسيارة وعروسه بجانبه وذلك وسط تفاعل من قبل الحاضرين.
هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امداد كيلومترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.
على محطة "apec" في القلمون... مبروك للعروسين#lebanon24pic.twitter.com/v1Dec9qkad— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 28, 2021
المصدر: "Lebanon24"
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