في محطة وقود لبنانية.. فرحة تعبئة سيارة بالبنزين تطغى على بهجة عروسين بزفافهما

أظهر مقطع فيديو قصير تواجد عروسين يوم زفافهما في محطة وقود للسيارات في بلدة القلمون اللبنانية وقيام العريس بتعبئة البنزين لسيارة وعروسه بجانبه وذلك وسط تفاعل من قبل الحاضرين.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امداد كيلومترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

المصدر: "Lebanon24"