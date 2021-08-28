بالفيديو.. طالبان تطلق النار من جديد في محيط مطار كابل

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن شهود عيان شريط فيديو يظهر إطلاق نار مجددا من قبل مسلحي طالبان في محيط مطار كابل اليوم السبت 28 أغسطس.

المصدر: أ.ب.