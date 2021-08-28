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بالفيديو.. طالبان تطلق النار من جديد في محيط مطار كابل

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نشرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن شهود عيان شريط فيديو يظهر إطلاق نار مجددا من قبل مسلحي طالبان في محيط مطار كابل اليوم السبت 28 أغسطس.

المصدر: أ.ب.

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