لأول مرة في روسيا.. تنفيذ إنزال لمشفى متنقل على مظلات
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قامت القوات الروسية في مقاطعتي إيفانوفو وكوستروما بتنفيذ إنزال جوي لمشفى متنقل على المظلات وذلك لأول مرة في تاريخ قوات الإنزال الجوية الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للعملية والتي شاركت فيها سبع عشرة طائرة إيل-76 للنقل العسكري.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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