سيارة تمر فوق فتاة هاوية للمخاطر من ياقوتيا

نفذت امرأة تهوى المخاطرات، استعراضا يتسم بالخطورة ويتطلب الشجاعة والجرأة، تضمن مرور سيارة خفيفة فوق جسمها، بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.

ولم تصب المرأة بأي أذى نتيجة لذلك، بل سجلت رقما قياسيا.

وفي التفاصيل، تم وضع لوح خشب على بطن لاريسا ترويفا البالغة من العمر 50 عاما، لتمر عليه بعد ذلك دراجة نارية، ومن ثن كان يجب تكرار ذلك مع سيارة ولكن اللوح انكسر ومرت السيارة فوق جسد المرأة بدون أي حماية جانبية.

بعد الحادث، استمرت السيدة الشجاعة، بالاستعراض وأذهلت الجمهور عندما طلبت بمرور طائرة فوق جسدها.

المصدر:@Lshot