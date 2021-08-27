بياتلون الدبابات في روسيا.. تقدم الفريق المنغولي في اليوم الـ5 من المسابقة وسوريا في المرتبة الـ2
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تقدم الطاقم المنغولي في السباق الفردي في بياتلون الدبابات في اليوم الخامس من الأولمبياد العسكري الدولي في ميدان آلابينو بضواحي موسكو الخميس 26 أغسطس.
واحتل الفريق السوري المرتبة الثانية والفريق الفنزويلي المرتبة الثالثة، فيما ستستمر المسابقات حتى الـ4 من سبتمبر القادم.
المصدر: رابتلي
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