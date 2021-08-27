مشاهد من قاعدة عسكرية في هلمند الأفغانية بعد انسحاب الجيش الأمريكي

أظهر شريط فيديو لوكالة "رابتلي" قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في ولاية هلمند مهجورة بعد إحكام طالبان السيطرة على معظم المناطق في أفغانستان.

وشوهدت مركبات عسكرية ومواد تخص الجيش الأمريكي وقد تركت في القاعدة، بينما كان عناصر من طالبان يتفحصون الموقع.

المصدر: رابتلي