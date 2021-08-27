بالفيديو.. البحرية الأمريكية تطيح بفرقاطة صاروخية في المحيط الهادئ
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نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر فيديو يظهر تدمير فرقاطة صاروخية أثناء تدريب في المحيط الهادئ وذلك ضمن مناورات واسعة النطاق للقوات الأمريكية.
Recently, @INDOPACOM forces conduct coordinated strikes on a decommissioned guided-missile frigate in the Pacific as part of #USNavy's recent Large-Scale Exercise #LSE2021. #NavyLethality l #ForceToBeReckonedWith— U.S. Navy (@USNavy) August 25, 2021
Watch the 📽️ 👇 & Read the Story: https://t.co/7LI6KjSvMApic.twitter.com/kUdJ1p4IEF
المصدر: twitter.com/USNavy
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