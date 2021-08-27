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بالفيديو.. البحرية الأمريكية تطيح بفرقاطة صاروخية في المحيط الهادئ

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نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر فيديو يظهر تدمير فرقاطة صاروخية أثناء تدريب في المحيط الهادئ وذلك ضمن مناورات واسعة النطاق للقوات الأمريكية.

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تدمير فرقاطة أمريكية بصواريخ وطوربيد خلال التدريبات
تدمير فرقاطة أمريكية بصواريخ وطوربيد خلال التدريبات

المصدر: twitter.com/USNavy

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