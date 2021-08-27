بالفيديو.. البحرية الأمريكية تطيح بفرقاطة صاروخية في المحيط الهادئ

نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر فيديو يظهر تدمير فرقاطة صاروخية أثناء تدريب في المحيط الهادئ وذلك ضمن مناورات واسعة النطاق للقوات الأمريكية.

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المصدر: twitter.com/USNavy