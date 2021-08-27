شظايا الانفجارات في كازاخستان تطايرت ضمن دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر
RT
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يقوم أكثر من ألف من رجال الإنقاذ والعسكريين، بإزالة آثار انفجار مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل في كازاخستان.
وبسبب الحادث، لا تزال حركة القطارات، متوقفة حتى الآن في المنطقة.
يوم أمس الخميس، وقعت سلسلة من الانفجارات تلاها اندلاع حريق، في مستودع للذخيرة في كازاخستان، ونجم عن الحادث مقتل 5 من العسكريين، ولا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين، فيما تطايرت شظايا الانفجارات ضمن دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر
وتفيد الأنباء، بأنه كان يوجد في المستودع 500 طن من مادة "تي أن تي".
المصدر: سبوتنيك
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