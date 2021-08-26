فيديو فيضانات مدمرة في فنزويلا

أظهر فيديو نشرته وكالة "أسوشيتد برس" آثار فيضانات مدمرة اجتاحت مدينة توفار في فنزويلا، وأدت إلى مقتل عشرين شخصا على الأقل حسب السلطات المحلية.

المصدر: أ.ب.