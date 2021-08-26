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فيديو فيضانات مدمرة في فنزويلا

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فيديو فيضانات مدمرة في فنزويلا
AP
فيديو فيضانات مدمرة في فنزويلا
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أظهر فيديو نشرته وكالة "أسوشيتد برس" آثار فيضانات مدمرة اجتاحت مدينة توفار في فنزويلا، وأدت إلى مقتل عشرين شخصا على الأقل حسب السلطات المحلية.

المصدر: أ.ب.

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