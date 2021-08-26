مراسل RT يرصد الحياة في شوارع كابل ونساء أفغانيات يحدثنه عن معاناتهن

أكد موفد قناة RT إلى افغانستان، أن الحياة في العاصمة الأفغانية كابل تختلف عما تتناقله وسائل الإعلام، وأنه على الرغم من عودة الحياة التجارية إلى المدينة فإن هناك مأساة إنسانية.

وقال: "تحول متنزه في العاصمة إلى مقر آمن للاجئين من مناطق ومدن مختلفة في أفغانستان"، مشيرا إلى أن "بعض النساء من اللاجئات لم يحصلن على أي مأوى أو معونات لحد الآن".

وأضاف: "طلبان تقدم التطمينات للجميع، وأن هناك من يقول أن الحركة ليست هي التي كانت قبل 20 عاما".

وأشار نقلا عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن "التواجد الأمريكي يخلق فجوة في الوضع الأمني، وأن تنظيم (داعش) يستغل هذه الفجوة لتوجيه أصابع الاتهام لطالبان"، حسب تعبير المتحدث.

المصدر: RT