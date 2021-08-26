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"نوفوستي" نقلا عن وزارة الصحة الأفغانية: أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء هجوم مطار كابل

فيديو يظهر تصاعد الدخان فوق مطار كابل بعد الانفجار

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أظهر فيديو وكالة رابتلي تصاعد أعمدة الدخان فوق مطار كابل بعد انفجار وقع هناك الخميس 26 أغسطس.

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المصدر: رابتلي

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