فيديو متداول على مواقع التواصل يعتقد أنه من مكان حدوث الانفجار عند أبواب مطار كابل
Reuters
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أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.
وتداولت مواقع التواصل فيدو يعتقد انه من مكان حدوث الانفجار عند أبواب مطار كابل
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