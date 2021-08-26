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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابل مرشح للارتفاع حسب معلومات أولية

فيديو متداول على مواقع التواصل يعتقد أنه من مكان حدوث الانفجار عند أبواب مطار كابل

فيديوهات

فيديو متداول على مواقع التواصل يعتقد أنه من مكان حدوث الانفجار عند أبواب مطار كابل
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r589

أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وتداولت مواقع التواصل فيدو يعتقد انه من مكان حدوث الانفجار عند أبواب مطار كابل

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