عنصر من "طالبان " يشغل مروحية "بلاك هوك" في مطار قندهار (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر فيها عناصر من حركة "طالبان" وهم يقومون بتشغيل مروحية أمريكية الصنع من نوع "بلاك هوك" في مطار قندهار.

وبحسب تقرير سابق لشبكة الـCNN فإن حركة "طالبان" استطاعت زيادة ترسانتها العسكرية بشكل ملموس، من خلال الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي زودت بها الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية المنهارة.

#أفغانستان#طالبان تُشغل مروحية أمريكية الصنع من نوع بلاك هوك في مطار قندهار pic.twitter.com/KfULO4aS91 — Mihemed Seydî (@MihemedSeydi) August 25, 2021

المصدر: RT