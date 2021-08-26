بالفيديو.. هبوط طائرتي إجلاء في قاعدة تشكالوفسكي بعد مغادرتهما كابل

هبطت طائرتا إجلاء تابعتان لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة تشكالوفسكي الجوية العسكرية بالقرب من موسكو ليلة الخميس بعد مغادرتهما من كابل.

ويمكن رؤية الركاب وهم ينزلون من الطائرة ثم يخضعون لاختبارات كوفيد-19.

وقبل الهبوط في روسيا، توقفت الطائرات في مطار آيني في طاجيكستان وفي قاعدة "كانت" الجوية في قيرغيزستان. وبحسب ما ورد تم إجلاء حوالي 500 مواطن من روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الأفغانية.

المصدر: RT