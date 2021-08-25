مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان يرقبون كل شاردة وواردة

رصدت كاميرا فريق RT في العاصمة الأفغانية كابل، جوانب من الواقع، وبدت الحياة في مقطع ضاجة وحيوية، إلا أن عدة رجال مسلحين لطالبان يقفون على سور مرتفع ويراقبون بانتباه ما يجري حولهم.

وعلى الرغم من أن رجل المرور يؤدي عمله المعتاد في تسهيل حركة السير، إلا أن المشهد لا يخلو من توتر كامن، يبدو ذلك في السرعة الكبيرة التي يتحرك بها المارة، كما لو أنهم يخشون من التوقف، ويمضون مبتعدين بالسرعة الممكنة.

المصدر: RT