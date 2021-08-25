بالفيديو.. رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية

أظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مقاطعة مورمانسك الروسية وذلك ضمن التدريب التكتيكي لطواقم قوات الأسطول الشمالي الروسي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

В армейском корпусе Северного флота состоялось учение реактивных батарей с боевой стрельбой

В Мурманской области на военном полигоне «Шары» состоялось тактическое учение с боевой стрельбой реактивных батарей. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» выполнили с закрытых огневых позиций огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.