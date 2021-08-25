بالفيديو.. رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية
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أظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مقاطعة مورمانسك الروسية وذلك ضمن التدريب التكتيكي لطواقم قوات الأسطول الشمالي الروسي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
В армейском корпусе Северного флота состоялось учение реактивных батарей с боевой стрельбой
В Мурманской области на военном полигоне «Шары» состоялось тактическое учение с боевой стрельбой реактивных батарей. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» выполнили с закрытых огневых позиций огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.