انطلاق فعاليات مسابقات "محترفي السلاح" في إيران ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021

أظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية مراسم انطلاق فعاليات مسابقة "محترفي السلاح" في إيران اليوم الاثنين ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Церемония открытия конкурса «Мастер оружейник» АрМИ 2021 в Иране

В ходе церемонии открытия отряд специального назначения полиции Ирана выступил с показательным выступлением по рукопашному бою. Своё мастерство гостям праздника продемонстрировали военнослужащие мотобатальона, участники военного оркестра, творческие коллективы принимающей стороны.