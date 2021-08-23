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انطلاق فعاليات مسابقات "محترفي السلاح" في إيران ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021

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انطلاق فعاليات مسابقات
انطلاق فعاليات مسابقات "محترفي السلاح" في إيران ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021
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أظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية مراسم انطلاق فعاليات مسابقة "محترفي السلاح" في إيران اليوم الاثنين ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Церемония открытия конкурса «Мастер оружейник» АрМИ 2021 в Иране

В ходе церемонии открытия отряд специального назначения полиции Ирана выступил с показательным выступлением по рукопашному бою. Своё мастерство гостям праздника продемонстрировали военнослужащие мотобатальона, участники военного оркестра, творческие коллективы принимающей стороны.

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