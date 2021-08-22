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إنشاء مركز إيواء مؤقت للأفغان في قاعدة أمريكية بألمانيا

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نصبت القوات الأمريكية أماكن إقامة مؤقتة للأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في قاعدة رامشتاين الأمريكية بجنوب غرب ألمانيا حيث سيتم إيواؤهم استعدادا للرحلة إلى الولايات المتحدة.

وتم نقل الآلاف من المواطنين الأمريكيين ومتقدمي طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان من كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية فيما لا يزال الكثيرون يأملون في الفرار وسط عمليات عسكرية عشوائية في المدينة.

المصدر: AP

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