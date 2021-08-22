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"طالبان": نسعى لتوضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية وإدارة الفوضى خارج مطار كابل مهمة معقدة

القوات الأفغانية تطلق النار لتفريق حشد من الناس أمام مطار كابل والجيش الأمريكي يمنعهم من الدخول

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أظهر مقطع فيديو حالة من الهرج والمرج خارج مطار كابل، بعد قيام "قوات الأمن الأفغانية بتفريق الحشود المتجمعة خارج المطار بإطلاق رصاص تحذيري".

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وعلقت كالة "رابتلي" على الفيديو قائلة: "قامت قوات الأمن الأفغانية بتفريق حشد من الناس المتجمعين خارج مطار كابل كانوا يسعون للرحيل من البلاد، بسلسلة من الطلقات التحذيرية، يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت: "وفي وقت لاحق، شوهد أفراد من الجيش الأمريكي يمنعون الحشد من دخول المطار".

وأكملت: "ظهرت  مشاهد الفوضى في المطار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن استولت طالبان على العاصمة، مع اندفاع العديد من الأفغان والأجانب لمغادرة البلاد".

المصدر: RT

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