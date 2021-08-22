القوات الأفغانية تطلق النار لتفريق حشد من الناس أمام مطار كابل والجيش الأمريكي يمنعهم من الدخول

أظهر مقطع فيديو حالة من الهرج والمرج خارج مطار كابل، بعد قيام "قوات الأمن الأفغانية بتفريق الحشود المتجمعة خارج المطار بإطلاق رصاص تحذيري".

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وعلقت كالة "رابتلي" على الفيديو قائلة: "قامت قوات الأمن الأفغانية بتفريق حشد من الناس المتجمعين خارج مطار كابل كانوا يسعون للرحيل من البلاد، بسلسلة من الطلقات التحذيرية، يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت: "وفي وقت لاحق، شوهد أفراد من الجيش الأمريكي يمنعون الحشد من دخول المطار".

وأكملت: "ظهرت مشاهد الفوضى في المطار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن استولت طالبان على العاصمة، مع اندفاع العديد من الأفغان والأجانب لمغادرة البلاد".

المصدر: RT