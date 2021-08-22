طائرة إسبانية من أفغانستان تهبط بقاعدة عسكرية في مدريد

استقبل وزير الرئاسة الإسبانية فيليكس بولانيوس طائرة ثانية من أفغانستان وصلت إلى قاعدة عسكرية في مدريد اليوم السبت.

وانطلقت الطائرة من كابل عبر توقف في دبي وعلى متنها 110 أشخاص بينهم أفغان وعائلاتهم.

وعرضت الحكومة الإسبانية قبول المزيد من الأشخاص الذين أجلتهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدة لهم حتى يتم توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد.

ومن المتوقع أن يقضي اللاجئون عدة أيام في المخيم لإجراء فحوصات صحية وأمنية قبل وصولهم إلى مراكز الإيواء لرحلة لاحقة إلى دول أوروبية أخرى.

المصدر: AP