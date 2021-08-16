تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر

في إطار استعدادات لمسابقة "الصديق الوفي" الدولية في الجزائر نفذت فرق من مدربي الكلاب الروس تدريبات للكلاب العسكرية تحت عنوان "مضمار الحواجز 300 متر".

وأثناء التدريب تغلبت الكلاب على حاجز وسياج فارغ ومنطقة زحف (تحت حاملة أفراد مدرعة) وخندق ومخاضة تحاكي معبر عائق مائي بطول 6 أمتار.

ووصل مدربو الكلاب العسكريون من أربع دول إلى الجزائر في 8 أغسطس للمشاركة في مسابقة تدريب الكلاب الدولية "الصديق الوفي" التي تقام في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2021.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية