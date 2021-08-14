قوات الأمن الأوكراني تلقي القبض على عصابة سرقت الفحم من القطارات

احتجز ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيون أعضاء من جماعة إجرامية منظمة أقدموا على سرقة الفحم من قطارات الشحن التابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية.

وأظهر فيديو مصور، أشخاصا بعض منهم ملثمون، وهم يلقون إلقاء أكياس معبأة بالفحم من على عربات القطار أثناء سيره، ومن ثم يقومون بتحميلها في سيارات شحن أعدوها لهذا الغرض.

كما تظهر اللقطات المصورة، قوات الأمن الأوكرانية وهي تداهم عددا من منازل المشتبه بهم في عملية السرقة.

وفقا للشرطة، ألقى 40 شخصا الأسمدة والفحم من العربات، وتمكنوا من سرقة من 5 إلى 30 طنا يوميا.

وفتح المحققون قضية جنائية بالحادث، حيث يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاما.



المصدر: وكالات