شاهد.. اللقطات الأولى لدخول عناصر حركة طالبان إلى مزار شريف شمالي أفغانستان

نشرت وسائل إعلام وصفحات موالية لطالبان مساء يوم السبت، لقطات فيديو وثقت دخول عناصر الحركة إلى مزار شريف شمالي أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مساء يوم السبت، السيطرة على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول أفغاني محلي أن حركة "طالبان" استولت على مدينة مزار شريف الشمالية، وأن القوات الحكومية فرت باتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وصرح أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ بأن "طالبان" سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت المدينة رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في أطراف المدينة".

Las fuerzas gubernamentales huyen del centro de Mazari Sharif hacia el aeropuertopic.twitter.com/gpWf8vV8O4 — 6w (@6w_es) August 14, 2021

المصدر: وكالات