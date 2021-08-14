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لبنان.. نساء يقفلن الطريق بالإطارات المشتعلة

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لبنان.. نساء يقفلن الطريق بالإطارات المشتعلة
RT
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أقفلت مجموعة من السيدات اللبنانيات الطريق العام، ليل أمس الجمعة، في منطقة سن الفيل، احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد.

واشتكت المحتجات من غلاء وفقدان الخبر والبنزين من الأسواق اللبنانية، ووجهن دعوة إلى جميع اللبنانيين للنزول إلى الشارع والمشاركة بالاحتجاج.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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