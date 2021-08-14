لبنان.. نساء يقفلن الطريق بالإطارات المشتعلة
RT
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أقفلت مجموعة من السيدات اللبنانيات الطريق العام، ليل أمس الجمعة، في منطقة سن الفيل، احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد.
واشتكت المحتجات من غلاء وفقدان الخبر والبنزين من الأسواق اللبنانية، ووجهن دعوة إلى جميع اللبنانيين للنزول إلى الشارع والمشاركة بالاحتجاج.
نساء يقفلن الطريق في سن الفيل بالاطارات المشتعلة— Rama (@Rama_Leb) August 13, 2021
"نزلو نقبرو انزلو .. مبسوطين بحالهن بيقعدو نص نهار على البنزين !! #الثورة_انثى 🇱🇧🌷 pic.twitter.com/Z02JQn9ulE
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي