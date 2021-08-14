لبنان.. نساء يقفلن الطريق بالإطارات المشتعلة

أقفلت مجموعة من السيدات اللبنانيات الطريق العام، ليل أمس الجمعة، في منطقة سن الفيل، احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد.

واشتكت المحتجات من غلاء وفقدان الخبر والبنزين من الأسواق اللبنانية، ووجهن دعوة إلى جميع اللبنانيين للنزول إلى الشارع والمشاركة بالاحتجاج.

نساء يقفلن الطريق في سن الفيل بالاطارات المشتعلة



"نزلو نقبرو انزلو .. مبسوطين بحالهن بيقعدو نص نهار على البنزين !! #الثورة_انثى 🇱🇧🌷 pic.twitter.com/Z02JQn9ulE — Rama (@Rama_Leb) August 13, 2021

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي