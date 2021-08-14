بالفيديو.. تسرب نفط من سفينة تحمل علم بنما بعد انشطارها شمال اليابان

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سفينة مسجلة في بنما جنحت شمال اليابان، وتسرب النفط منها حين انشطرت نصفين عقب اصطدامها بالأرض.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بين طاقم السفينة المكون من 21 شخصا، حسب خفر السواحل الياباني، فيما جرت السيطرة على تسرب النفط من دون رصد مؤشرات لوصوله إلى الشاطئ.

Un buque de bandera panameña se parte en dos tras quedar encallado en un puerto japonés, provocando un derrame de combustiblepic.twitter.com/qrkul4WAmN — 6w (@6w_es) August 12, 2021

المصدر: "تويتر"+رويترز