شاهد.. حرائق الغابات تجبر اليونانيين على النوم عند شاطئ جزيرة إيفيا

شوهد السكان المحليون ليلة الأحد يفترشون شاطئ بيفكي بجزيرة إيفيا اليونانية فيما لا تزال حرائق الغابات مستعرة.

وبدا السكان إما جالسين أو ممددين على أسرة الاستجمام فيما صُبغت السماء خلفهم باللون البرتقالي في خضم الحرائق المشتعلة.

وتتزامن الحرائق مع موجة حر هي الأسوأ التي شهدتها البلاد في العقود الثلاثة الماضية.

بالتوازي تم إجلاء المئات من سكان جزيرة إيفيا الواقعة شرقي أثينا على متن عبّارة الجمعة الماضي، فيما لاذ الآلاف غيرهم بالفرار من الجزيرة.

المصدر: رابتلي