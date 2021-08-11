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راجمات الصواريخ تطلق النار أثناء التدريبات الروسية الهندية المشتركة "إندرا 2021"

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تدرب جنود من روسيا والهند على إطلاق صواريخ وقنابل في إطار المرحلة الرئيسية من تدريبات "إندرا 2021" يوم الثلاثاء في ميدان التدريب برودبوي في منطقة فولغوغراد الروسية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن أطقم قاذفات سو-24 ام ومروحيات كا-52 أطلقت ضربات صاروخية وقنابل على مواقع افتراضية للإرهابيين.

إضافة إلى ذلك دمرت أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز Tornado-G وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة Solntsepek أهداف العدو المفترض.

وستقام التدريبات في الفترة من 1-13 أغسطس من هذا العام، وسيشارك فيها من الجانب الروسي 250 عسكريا من وحدات المشاة الميكانيكية والدبابات والمدفعية، وكذلك عناصر من سرية استطلاع تابعة للدائرة في العسكرية الجنوبية. ومن الجانب الهندي سيشارك 250 عسكريا.

وتستخدم في التدريبات أكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المركبات القتالية المدرعة BMP-3 ودبابات T-90A وراجمات صواريخ من طراز "غراد"، وكذلك شاحنات عسكرية ودرونات قتالية وطائرات حربية، وغيرها من مختلف المعدات العسكرية.

المصدر: وكالات

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