رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات

نظم استقبال ترحيبي بالسياح الروس في مطار شرم الشيخ يوم الاثنين بعد هبوط أول رحلة طيران مباشرة من روسيا بعد حظر دام 6 سنوات.

وكانت رحلة شركة "روسيا" للطيران التي أقلعت من موسكو هي أول رحلة تهبط في شرم الشيخ.

وانقطع السفر الجوي بين البلدين في عام 2015 بعد تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء. واعتبارا من 9 أغسطس يمكن لشركات الطيران الروسية مرة أخرى تشغيل رحلات مباشرة إلى المنتجعات المصرية.

المصدر: رابتلي