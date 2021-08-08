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مشاهد من داخل الطائرة.. إيل-76 العسكرية تلقي 42 طنا من المياه على حرائق الغابات

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شاركت طائرة نقل عسكرية من طراز إيل-76 في إخماد الحرائق في محمية موردوفيا الطبيعية، في جمهورية موردوفيا وسط روسيا، حيث ألقت 45 طنا من المياه على الغابات لمكافحة الحرائق على أراضيها

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم طائرات "إيل-76" نفذت 6 طلعات جوية خلال 24 ساعة وألقت خلالها 252 طنا من المياه لإخماد الحرائق على أراضي المحمية.

والطائرة إيل-76 المشاركة في إطفاء الحرائق مجهزة بأجهزة صب الطائرات (VAP-2) بسعة 42 طنًا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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