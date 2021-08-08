أمريكا.. شاهد ما تبقى من المدينة التاريخية في كاليفورنيا بعد الحرائق

زار حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية وم السبت مناطق متضررة جراء حريق ديكسي من بينها مدينة جبلية صغيرة تعود إلى عهد "حمى الذهب" تعرضت لأضرار هائلة جراء الحريق.

وتظهر لقطات حجم الأضرار الهائلة التي لحقت بمدينة غرينفيل، كما شُوهدت الشوارع مغطاة بالرماد بينما تلوّنت السماء باللون الأحمر، كما انتشرت بقايا محترقة ومتناثرة لواجهات وسيارات محطمة، فيما أمكن أيضا رؤية مكتبة محترقة.

والتهمت حرائق الغابات المكان، حيث لم يتبقَّ سوى عدد قليل من الجدران الهيكلية في الوسط التاريخي للمدينة التي اشتُهرت بمناجم الذهب.

المصدر: AP + رابتلي