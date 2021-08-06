شاهد.. إسباني يحاول تهريب أكثر من طن كوكايين في 24 حقيبة على متن طائرة

ضبطت الشرطة البرازيلية 1.3 طن من الكوكايين المخبأة في 24 حقيبة تابعة لمواطن إسباني كان مسافرا على متن طائرة تركية خاصة كانت متجهة إلى بلجيكا.

واعتقلت 4 من أفراد الطاقم الأتراك يوم الأربعاء، كما أوقفت السلطات الطائرة الخاصة بعد وصولها إلى مطار فورتاليزا على ذمة التحقيق.

وأعلنت السلطات أن الطائرة كانت ستقلع من مدينة ساو باولو باتجاه إلى مطار بروكسل.

وفي مقطع فيديو سجلته الشرطة يظهر الراكب الإسباني وهو جالس في مقعده ويؤكد للضباط أن الحقائب ليست له.

المصدر: وكالات