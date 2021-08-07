 
مباشر

قاذفات "تو-22" المطورة تنفذ غارات وهمية على الحدود مع أفغانستان

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzxj

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات "تو 22 إم 3" المطورة نفذت غارات وهمية على أهداف إفتراضية تابعة لمقاتلين في ميدان ترميز على الحدود مع أفغانستان.

وجاء ذلك ضمن التدريبات الروسية الأوزبكية المشتركة. وأشارت الوزارة إلى أن القاذفات انطلقت من مطار في مقاطعة ساراتوف الروسية ونفذت التحليق لقصف أهداف مفترضة بمؤازرة من مقاتلات "ميغ-29".

وتجري المناورات المشتركة للجيشين الروسي والأوزبكي على الحدود مع أفغانستان التي يشارك فيها 1500 جندي.

وتجري التدريبات على خلفية زعزعة الاستقرار في أفغانستان المجاورة وتهدف إلى ضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا