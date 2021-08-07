قاذفات "تو-22" المطورة تنفذ غارات وهمية على الحدود مع أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات "تو 22 إم 3" المطورة نفذت غارات وهمية على أهداف إفتراضية تابعة لمقاتلين في ميدان ترميز على الحدود مع أفغانستان.

وجاء ذلك ضمن التدريبات الروسية الأوزبكية المشتركة. وأشارت الوزارة إلى أن القاذفات انطلقت من مطار في مقاطعة ساراتوف الروسية ونفذت التحليق لقصف أهداف مفترضة بمؤازرة من مقاتلات "ميغ-29".

وتجري المناورات المشتركة للجيشين الروسي والأوزبكي على الحدود مع أفغانستان التي يشارك فيها 1500 جندي.

وتجري التدريبات على خلفية زعزعة الاستقرار في أفغانستان المجاورة وتهدف إلى ضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

المصدر: رابتلي