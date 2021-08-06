مركبات متفحمة وأنابيب محطمة.. شاهد أضرارا بمحطة للطاقة الحرارية طالتها الحرائق

تظهر لقطات أضرارا لحقت بالمنطقة المحيطة بمحطة كيميركوي لتوليد الكهرباء في محافظة موغلا التركية بسبب النيران، وذلك بعد أن نظمت عملية إخلاء منها إثر اقتراب حرائق الغابات.

وتظهر مقاطع سيارات محترقة وأنابيب مكسورة في محيط المحطة، والتي يبدو أنها تعرضت لبعض الأضرار قبل احتواء الحريق.

وتكافح أطقم الإطفاء النيران باستخدام المروحيات بعد أن تسببت حرائق الغابات بدمار على الساحل التركي المطل على بحر إيجة خلال الأيام الماضية. وفي السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 8 أشخاص يوم الأحد بعد العثور على جثتين تعودان لزوجين من أصول تركية-ألمانية في منزلهما المحترق ببلدة مانافغات بمحافظة أنطاليا.

المصدر: رابتلي