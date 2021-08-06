إسبانيا.. القبض على أحد زعماء المافيا المطلوبين في إيطاليا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد أبرز زعماء مافيا "ندرانغيتا" الإيطالية.

وأكدت السلطات الإيطالية أن الشخص الذي تمّ توقيفه هو دومينيكو بافيغليانيتي، البالغ من العمر 60 عاما، ويتزعم "مافيا ندرانغيتا" في مدريد، ويعد أحد أبرز المطلوبين الهاربين في إيطاليا.

وتتمركز عصابة المافيا "ندرانغيتا" في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، وقد تمكّنت من توجيه ضربات متلاحقة للمافيا التي تعرف باسم "كوزا نوسترا" في جزيرة صقلية، لتصبح بعدها "ندرانغيتا" أكبر مافيا في العالم.

المصدر: وكالات