شاهد.. إجلاء سكان محافظة تركية بالقوارب مع انتشار حرائق الغابات

أُجبر عمال محطة كيميركوي لتوليد الكهرباء الواقعة بمحافظة موغلا التركية، على الإجلاء يوم الأربعاء مع اقتراب حرائق الغابات من المحطة.

وتُظهر اللقطات المصورة العمال وهم يشاهدون اقتراب النيران، وكذلك عملية إجلاء السكان الذين جلسوا في صندوق شاحنة ليلاً قبل نقلهم في سفينة تابعة لخفر السواحل التركي في قرية أورين.

وخلقت الرياح الشديد ظروفاً غير مواتية لاحتواء الحريق الذي اندلع في محيط المحطة. وتفيد التقارير بأنه تم احتواء الحريق في محيط المحطة يوم الخميس.

المصدر: رابتلي