من داخل طائرة برمائية روسية أثناء مشاركتها في مكافحة الحريق قرب جبل أولمبيا التاريخي

شاركت طائرة برمائية روسية من طراز Be-200 في إخماد حرائق الغابات المشتعلة، يوم الخميس، قرب جبل أولمبيا التاريخي جنوب منطقة بيلوبونيس اليونانية.

وبحسب شركة "روستيخ" الحكومية، نفذت الطائرة أكثر من 400 طلعة جوية لإلقاء المياه بما مجمله 2500 طن.

وأعلنت "روستيخ" الروسية في يونيو الماضي أنها أرسلت طائرة من طراز Be-200 إلى اليونان للمساعدة في إخماد حرائق الغابات بعد إبرام اتفاق مع السلطات اليونانية.

المصدر: رابتلي