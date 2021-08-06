كاميرا جندي إسرائيلي ترصد لحظة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ حزب الله

أظهرت مقاطع مصورة لحظة اعتراض منظومة القبة الحديدية في إسرائيل لصواريخ أطلقها حزب الله من منطقة حدودية.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق ظهر اليوم الجمعة، 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود. كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتبنى حزب الله القصف على شمالي إسرائيل وقال في بيان إنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT