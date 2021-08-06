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الحريري محذرا من "خطوة في المجهول" وسط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل: "فأين الدولة؟"

كاميرا جندي إسرائيلي ترصد لحظة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ حزب الله

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أظهرت مقاطع مصورة لحظة اعتراض منظومة القبة الحديدية في إسرائيل لصواريخ أطلقها حزب الله من منطقة حدودية.

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لحظة بلحظة.. تطورات التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله
لحظة بلحظة.. تطورات التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق ظهر اليوم الجمعة، 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود. كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتبنى حزب الله القصف على شمالي إسرائيل وقال في بيان إنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT

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