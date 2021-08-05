تونس.. استقبال حار لـ الجندوبي صاحب فضية التايكوند في أولمبياد طوكيو

حظي محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وزن أقل من 58 كيلوغراما في التايكوندو باستقبال حار في تونس العاصمة يوم الأربعاء.

وكان الجندوبي قد تغلب في مباراة نصف النهائي لأولمبياد طوكيو على الكوري الجنوبي جانغ جون، بطل العالم 2019، بنتيجة 25-19، لكن البطل التونسي لم يتمكن من انتزاع الذهبية في النهائي، رغم أنه كان قريبا للغاية منها، حيث خسر أمام الإيطالي فيتو ديلاكيلا بنتيجة 12-16.

وهذه الميدالية هي الثانية لتونس في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، بعد إحراز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة.

المصدر: رابتلي