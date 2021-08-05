 
مباشر

لقطات لجدل ومشادات داخل مجلس النواب الأردني

فيديوهات

لقطات لجدل ومشادات داخل مجلس النواب الأردني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qz94

نشر موقع "خبرني" مقطع فيديو يوثق ما جرى داخل مبنى مجلس النواب الأردني يوم الأاربعاء قبيل افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية.

إقرأ المزيد
نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده تحت قبة البرلمان
نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده تحت قبة البرلمان

ويصور المشهد مشادة جرت بين النائب عماد العدوان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة على خلفية جلوس النائب في المقعد المخصص لرئيس الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات بعد جدال ومشادات داخل القاعة،  قرر تأجيل افتتاح الجلسة نصف ساعة لحل هذا الإشكال، فيما ذُكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء، غادروا  المجلس في أعقاب ما حدث.

المصدر: خبرني

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا