لقطات لجدل ومشادات داخل مجلس النواب الأردني

نشر موقع "خبرني" مقطع فيديو يوثق ما جرى داخل مبنى مجلس النواب الأردني يوم الأاربعاء قبيل افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية.

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ويصور المشهد مشادة جرت بين النائب عماد العدوان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة على خلفية جلوس النائب في المقعد المخصص لرئيس الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات بعد جدال ومشادات داخل القاعة، قرر تأجيل افتتاح الجلسة نصف ساعة لحل هذا الإشكال، فيما ذُكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء، غادروا المجلس في أعقاب ما حدث.

المصدر: خبرني