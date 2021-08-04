رجل يهدد بتفجير قنبلة يدوية داخل مقر الحكومة الأوكرانية

دخل رجل مجهول مسلح بقنبلة يدوية إلى مقر مجلس الوزراء الأوكراني في العاصمة كييف، مهددا بتفجيرها.

ونشر نشطاء لقطات تظهر الرجل عند أبواب المبنى وهو يصرخ بأنه "تعب من كل شيء" ويهدد بتفجير قنبلة يحملها بيده.

بعد ذلك دخل الرجل إلى داخل المبنى وأعلن عن احتجازه.

وطوقت قوات الأمن مقر الحكومة وتمكنت من إلقاء القبض على الرجل.

وأكدت الشرطة أن منفذ العملية أدى الخدمة سابقا في وحدات خبراء الألغام وأصيب بارتجاج دماغي في منطقة دونباس.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية